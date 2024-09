Firenze da Morandi a Modigliani | visite guidate speciali alle mostre del Museo Novecento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 - In occasione della mostra Ritorni. Dae della mostra Do Not Abandon Me, dedicata a Louise Bourgeois, protagonista indiscussa dell’arte del XX e XXI secolo, proseguono al, nei weekend di settembre, le iniziative di mediazione a cura di MUS.E, rivolte a diverse tipologie di pubblico. Sabato 7 e 14 settembre saranno dedicati alla mostra Ritorni. Daal, a cura di Sergio Risaliti, Chiara Toti ed Eva Francioli.ore 15 il pubblico potrà prendere parte ad una visita focus dedicata alla figura di Amedeoper celebrare l’arrivo aldell’unico autoritratto dell’artista, direttamente daldi Arte Contemporanea di San Paolo in Brasile.