Emergenza climatica Serve coordinamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) L’autunno è ormai alle porte e la possibilità di nuove piogge, importanti, preoccupa non poco le associazioni ambientaliste ma anche le istituzioni. Da un lato i cambiamenti climatici, con eventi calamitosi sempre più forti, imprevedibili e frequenti; dall’altro il consumo di suolo che mette in discussione la tenuta delle opere di difesa e la capacità dei terreni di assorbire enormi quantità d’acqua in poco tempo. Soprattutto sulla costa i dati dell’ultimo report di Ispra ed Snpa del 2023, relativo alle statistiche fino al 2022, mostra un consumo di suolo superiore al 20% su Massa e Montignoso, oltre il 30% a Carrara. E in crescita quasi costante ovunque.