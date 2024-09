DCU Chris Pratt entrerà nell’Universo di James Gunn? Ne parliamo spesso

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 3 settembre 2024)ha confermato che lui e, noto per il ruolo di Peter Quill / Star-Lord nei Guardiani della Galassia, discutono frequentemente della possibilità di un suo coinvolgimento nel rinnovato DCU. “È un amico stretto edi questa possibilità continuamente“, ha spiegato il nuovo “boss” dei Marvel Studios riferendosi al suo pupillo della squadra dei Guardiani in una recente conversazione su Threads. Nonostante il debutto ufficiale dell’Universo DC guidato dae Peter Safran sia ancora lontano, con l’uscita di “Creature Commandos” prevista per dicembre, i fan continuano a speculare sul futuro di questa nuova era cinematografica per la DC. Una delle domande più ricorrenti riguarda la possibile transizione di alcuni attori della saga dei “Guardiani della Galassia” diretta daper i Marvel Studios verso l’universo DC.