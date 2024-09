Cosmi | Inter con Taremi e Zielinski Juventus distante! Ma ci pensa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024) L’ha chiuso il mercato con appena quattro acquisti, di cui due () presi diversi mesi fa con largo anticipo a parametro zero. Per, pur avendo invece speso oltre duecento milioni, lanon ha colmato il gap. LA DISTANZA –venuto stamattina a Costruzioni dal basso, su Radio TV Serie A, l’allenatore Serseguarda alla Serie A ferma per la sosta dopo la fine del mercato: «L’prende Mehdie Piotrcinque mesi fa a parametro zero, avevano dei valori diversi. Soprattutto, meno. La, vista in queste tre partite senza i nuovi acquisti, è una squadra che può ambire ai quattro posti in Champions League ma non all’altezza delle prime due per lo scudetto.