Chi era William S Burroughs lo scrittore autore di Queer che Luca Guadagnino porta al cinema

(Di martedì 3 settembre 2024) Quando si parla di Beat Generation il pensiero corre immediatamente a Jack Kerouac e Allen Ginsberg. Non tutti sanno, però, che ancheè stato un esponente imnte di questo movimento di controcultura americana per quanto riguarda la letteratura. Ma chi è stato esattamente e per cosa viene ancora oggi ricordato questo libero pensatore ed artista definito anche come “il drogato omosessuale, pecora nera di buona famiglia“?Sewardnasce il 5 febbraio 1914 a a St. Louis, da una famiglia benestante. La sua condizione economica agiata, dunque, gli permette di frequentare delle scuole prestigiose, tra cui Harvard, dove si laurea. Alla fine dei suoi studi, però, decide di abbracciare uno stile di vita alternativo ed itinerante, andando da New York fino in Messico. Il tutto sperimentando droghe e scegliendo un’esistenza bohémien.