Carlo Mazzacurati - una certa idea di cinema la danza con la cinepresa del regista che non amava ballare

(Di martedì 3 settembre 2024) A dieci anni dalla scomparsa, un documentario presentato in Venezia Classici ricordacon un appassionante viaggio nella poetica del. Dieci anni senza. Troppi per gli amici Mario Canale ed Enzo Monteleone che hanno deciso di ricordarlo con un bel ritratto presentato alla Mostra di Venezia nella sezione Venezia Classici. Attraverso un percorso cronologico che si snoda dal primissimo esperimentotografico con Roberto Citran, Vagabondi del 1979, a La sedia della felicità , i registi creano un collage di scene chiave e frammenti di backstage accompagnato dalla voce dello stesso, che parla del suo percorso creativo e del rapporto con gli attori in una lunga e vivace intervista, realizzata dallo stesso Canale, divenuta il fulcro attorno a cui