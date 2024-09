Capuano | Leao e Theo Hernandez? Vi ricordate la lite all’Inter nel 2021!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024)si esprime sul casoe su come il Milan la stia gestendo e al contempo fa riferimento ad unain casa Inter nel. PARAGONI – In collegamento su Top Calcio 24, Giovanni, nel parlare del casoal Milan, ritorna sullatra Conte e Lautaro nel: «NelvilaAntonio Conte-Lautaro Martinez? Lì si sentì tutto anche perché gli stadi erano vuoti. E Conte se gli avesse messo le mani addosso lo avrebbe disfatto. Cosa successe? Lautaro Martinez non era il capitano, ma era già importante. Succede che arriva Lele Oriali, allora Team Manager, e fa da cuscino dicendo a Lautaro Martinez di stare zitto e basta.