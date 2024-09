C sinistra | Fratoianni ‘Renzi esca da giunte di destra no veti ma serietà’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Nel centronoi non facciamo distinguo, però sono due mesi che in questo Paese l?informazione e anche una parte della politica è inchiodata dal dibattito su Matteo Renzi, e allora vorrei che provassimo a mettere un punto. E poiché per anni io ho avuto oltre allo stigma di ?quello della patrimoniale? anche lo stigma di quello iper radicale o che non si mette mai d?accordo, adesso sono diventato il più unitario del mondo, lasciatemelo dire”. Così Nicolaalla festa nazionale de L’Unità a Reggio Emilia. “Noi di Alleanza Verdisiamo non unitari, di più. E nel 2022, tutti si ricorderanno, fino all?ultimo minuto abbiamo ripetuto a tutti ?ripensateci? ?ripensateci? ?ripensateci?, ?costruiamo l?unità?.