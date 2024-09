Borse non griffate ombrelli oltre 4mila bottiglie d’acqua | il magazzino dei venditori abusivi è un furgone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Pisa, 3 settembre 2024 – Quasi duemila pezzi sequestrati – frani e quant’altro – equattromila seicentotrovate. E’ questo l’esito di un maxi blitz della polizia municipale nell’ambito del contrasto all’smo commerciale al parcheggio scambiatore di via Pietrasantina. La storia è presto detta. Gli agenti hanno scoperto, nei giorni scorsi, un veicolo di grandi dimensioni utilizzato comemobile per il trasporto e lo stoccaggio di merce non autorizzata. Gli agenti, insospettiti dal continuo andirivieni di persone intorno al veicolo parcheggiato in modo permanente nella stessa area, hanno effettuato un’attività di osservazione ed è emerso come ilfosse usato comeda tutti iche quotidianamente operano in quell’area.