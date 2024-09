Benetti venduti due superyacht B Now da 50 metri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Viareggio (Lucca), 3 settembre 2024 -, cantiere specializzato in imbarcazioni di lusso, annuncia la vendita di due unità della famiglia di yacht B.Now 50m in Sudamerica. L'azienda sottolinea, in una nota, che si tratta di un risultato di grande rilievo che rafforza la propria posizione nel mercato americano degli yacht di lusso. Il progetto prevede la costruzione simultanea di due, ciascuno dei quali riflette l'impegno diper un'eccellenza artigianale e un design innovativo. Costruiti con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, con esterni disegnati dallo studio britannico Rwd e interni firmati, questi yacht sono caratterizzati da un profondo rapporto con il mare e dalla continuità tra spazi interni ed esterni.