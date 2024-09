Baranzate si allontana dalla mamma e viene investita da furgone | gravissima bimba di 4 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 – Stava correndo, probabilmente si erata, quando è statada unche stava facendo manovra, in via Redipuglia all'altezza del civico 5 a. Una bambina di 4, nata in Italia ma figlia di genitori egiziani, è ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda. L'incidente stradale è avvenuto martedì intorno alle 18.30. L’ipotesi di dinamica Secondo quando ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Rho intervenuti sul posto, un 57enne alla guida di unDoblò impegnato in una manovra per entrare in un portone non si è reso conto della presenza della bambina e l'ha. Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112. Sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Paderno Dugnano.