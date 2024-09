Aspettando l’Europeo Premio Teleromagna50

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Oggi inizierà l’ultima settimana di corse all’Ippodromo del Savio, che culminerà col Campionato Europeo di sabato. La serata odierna ruoterà intorno al ‘’, in occasione del quale si respira grande attesa in vista del ritorno del vincitore classico Diamond Francis, che si avvierà all’estremità della prima fila condotto da Andrea Farolfi cercando di gestire la contesa facendo i conti con le agguerrite presenze di Fun Quick, Baccani e Corsaro San. Riguardo alle altre corse, il convegno si aprirà alle 21 con sette pretendenti tutte al femminile capeggiate in sede di pronostico da Fabolous Lady Tc, affidata alla guida di Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, la quale troverà in Fly Big Laksmy con Enrico Bellei e nella veloce Fiorella Jet portacolori di Francesco Pettinari le avversarie più agguerrite.