Arrestato 42enne a Vicovaro per stalking e minacce alla compagna

(Di martedì 3 settembre 2024) Un cittadino brasiliano è statodai Carabinieri per atti persecutori e ingresso illegale in Italia. **Articolo:** I Carabinieri della Stazione dihannoun cittadino brasiliano di 42 anni, accusato di atti persecutori e ingresso illegale in Italia. L’uomo è stato fermato in flagranza differita, dopo che una chiamata al 112 aveva segnalato una lite violenta tra una coppia di cittadini stranieri ospitati presso un’abitazione nella zona del villaggio Acea. All’arrivo dei militari, l’indagato era appena uscito di casa, abbandonando un coltello lungo 30 cm poco distante. La vittima, una donna di 51 anni, ha raccontato di essere stata aggredita per motivi futili e ha denunciato che, durante la fuga, l’uomo aveva minacciato con il coltello la padrona di casa e le aveva lanciato contro una pentola di cibo bollente, fortunatamente senza ferirla.