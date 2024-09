A Prato ostensione Sacra Cintola sarà da pulpito Donatello

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 - L'8 settembre, festa della città di, ildidel Duomo potrà essere utilizzato per officiare la solennedelladi Maria. La conferma arriva al termine dell'ispezione effettuata questa mattina dai tecnici della Diocesi diinsieme alla Soprintendenza per la città metropolitana di Firenze e per le province die Pistoia. Con l'ausilio di un cestello elevatore, si spiega, "è stata compiuta una verifica della copertura del, il cosiddetto 'ombrello', da dove lo scorso 25 agosto si era parzialmente distaccata una decorazione in legno. Non sono state riscontrate criticità e il soffitto ligneo è stato giudicato stabile".