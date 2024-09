A cosa porterà il duello legale tra Elon Musk e il Brasile

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 3 settembre 2024) Le autorità brasiliane hanno minacciato di revocare la licenza di Starlink, il servizio satellitare di internet di, un momento che segna un picco di tensione tra il magnate e il governo di Brasilia. Dopo il blocco imposto alla piattaforma X (ex Twitter) su ordine della Corte suprema brasiliana, Starlink ha deciso di non rispettare il mandato, rischiando conseguenze legali gravi nel Paese. Il regolatore delle telecomunicazioni dello Stato sudamericano, Anatel, ha già avvertito che, se Starlink continuerà a ignorare le direttive della Corte, potrebbe perdere il diritto di operare nel territorio. Il contesto di questa battaglia nasce dalla decisione della Corte suprema di sospendere la piattaforma X per non aver rispettato le leggi locali che combattono la disinformazione e l’incitamento all’odio.