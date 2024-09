WWE | Ethan Page mantiene il titolo contro Joe Hendry a No Mercy

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha sconfitto la star della TNA Joein un match con Trick Williams come arbitro speciale per mantenere ilNXT a No. Nella sequenza finale,ha colpitocon un colpo basso dietro la schiena di Williams prima di connettersi con la sua finisher Ego’s Edge per continuare il suo regno da campione. Dopo il match, Williams è stato attaccato da Pete Dunne, che affronterà in un match nella puntata di martedì di NXT. Il percorso diJoeHa fatto il suo debutto in WWE in una battle royal nella puntata di NXT del 18 giugno e, sebbene sia stato eliminato rapidamente, ha avuto un impatto significativo in un breve lasso di tempo che ha risuonato con i fan.