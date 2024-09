WEC AF Corse Ferrari trionfa su Toyota nella Lone Star Le Mans

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Lan. 83 di AFvince con Robert Kubica/Yifei Ye/ Robert Shwartzman laLe, sesto impegno del FIA World Endurance Championship 2024. La 499P batte lan. 7 di Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway per poco più di un secondo, i due equipaggi citati hanno condiviso il podio con laufficiale n. 50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina.ha provato a fare la differenza nelle prime due ore d’attività al Circuit of The Americas. Robert Kubica con la 499P AFn. 83 si è ritrovato leader davanti alletitolari di Antonio Giovinazzi (n. 51) e Miguel Molina (n. 50), autore di unot stellare dalla quinta piazza. Dopo quasi due ore d’azione è arrivata l’uscita di scena da parte dellan. 51.