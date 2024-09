Vuelta 2024 Roglic penalizzato di 20' ' Cosa è successo nella tappa 15

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre- Nell'era in cui anche il ciclismo è diventato più tecnologico, tra VAR e regolamenti sempre più strigenti (non ultima l'introduzione dei cartellini gialli), la situazione di corsa può cambiare anche a distanza di molto tempo dalla fine della gara. Anche Primozha sperimentato questa sensazione dopo essersi visto infliggere 20'' di penalizzazione molto oltre la fine della15, quella regina, dellaIn realtà, chi ha seguito la frazione culminatascalata al mitico Cuitu Negru e alle sue rampe al 24% di pendenza, ammirandonebbia l'impresa compiuta dal sempre più sorprendente Pablo Castrillo, non è rimasto molto stupito dalla sanzione comminata dalla giuria.