Ti squarto ti taglio la gola non solo Paderno Dugnano | da Catania gli ultimi due casi di furia dei figli contro i genitori

(Di lunedì 2 settembre 2024) Negligiorni un Paese intero è passato dalla choc per l’omicidio senza un perché della povera Sharon Verzeni – accoltellata a morte da un immigrato di seconda generazione con cittadinanza italiana – allo sconcertante dolore per la famiglia di, sterminata dal primogenito di casa senza alcun movente. «Il ragazzo – hanno spiegato gli inquirenti della Procura nella conferenza stampa sul caso di oggi – «ha parlato di un suo malessere, di un pensiero di uccidere», aggiungendo sgomento all’orrore spiegando: «Anche il giovane non si dà una spiegazione. Non aveva espresso alcun disagio nei giorni precedenti agli omicidi».