Spider-Man 4 ecco perchè Jon Watts non dirigerà il film con Tom Holland

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 2 settembre 2024) Jon, il regista della trilogia di-Man nel MCU, ha rivelato perché non tornerà a dirigere-Man 4. Nel corso degli anni, Marvel ha prodotto numerosi franchise di successo, ma pochi hanno ottenuto i risultati della trilogia di-Man. L’eroe è l’unico ad avere duesolisti tra i maggiori incassi del MCU, un successo attribuito in gran parte al lavoro di. Tuttavia,ha deciso di non dirigere il prossimo capitolo con Tom, una scelta strettamente legata alla portata del franchise. In un’intervista con The Hollywood Reporter, il cineasta ha spiegato che, dopo l’uscita di-Man: No Way Home, ha sentito che era giunto il momento di lasciare il MCU e non proseguire con-Man 4.