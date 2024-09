Quali sono le date del nuovo anno scolastico | oggi inizio scuola 2024 2025

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) Giornata di rientri a lavoro e a, lunedì 2 settembre, si inaugura l’, almeno per il personale (docenti, personale ATA e presidi). Per gli studenti invece, l’parte dal 5 settembre con Bolzano, seguita da Trento il 9 settembre. A seguire, mercoledì 11 settembre sarà la volta di Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto. Il 12 settembre le regioni interessate sarCampania, Lombardia, Sardegna e Sicilia. Infine, il 16 settembre, tutte le altre regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana) arriverufficialmente in classe. Quando cade l’per le altre regioni? Per quanto riguarda le festività, sarle canoniche.