PRONTO – Dalmine al via il Festival della fotografia | dieci giorni di eventi

(Di lunedì 2 settembre 2024). Si inaugura venerdì 6 settembre aalle 18.30 al Teatro Civico in via J. F. Kennedy 3, alla presenza dei fotografi ospitati, l’undicesima edizione di DMF – Il. La manifestazione dedicata allacon mostre ed, tutto gratuito, che si concluderà domenica 15 settembre, è ospitata, come da tradizione, in teatri, centri culturali, ma anche in spazi all’aperto come vie, giardini e piazzecittà di. DMF 2024 è organizzato dal Comune dicon il Circolo Fotograficoe il Circolo Fotografico Marianese che quest’anno celebrano i 40 anni dalla loro fondazione. Per l’occasione i due Circoli, in accordo con l’Amministrazione Comunale, hanno deciso di dedicare ai propri soci la manifestazione. Quaranta anni di passione condivisa per questa arte che ha attraversato grandi cambiamenti tecnici e tecnologici.