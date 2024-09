Paralimpiadi 2024 impresa di Barlaam nel nuoto | oro e record del mondo nei 50 sl Oro anche per Bicelli nei 400 sl

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 2 settembre 2024) AGI - Nuovadi Simoneche ha conquistato l'oro nei 50 stile libero della categoria S9 alledi Parigi. L'azzurro ha dominato la scena toccando in 23"90, nuovodel, sei centesimi in meno rispetto al precedente limite che lui stesso aveva ottenuto il 6 agosto dello scorso anno a Mster. Argento per l'atleta neutrale Denis Tarasov in 25"15, bronzo al norvegese Frederik Solberg. Ed è oroper Federiconei 400 stile libero della categoria S7. Nelle acque della Defense Arena, l'azzurro ha vinto toccando in 4'38"70. Argento all'ucraino Andrii Trusov in 4'40"17, bronzo all'argentino Inaki Basiloff Inaki in 4'40"27. Intanto, il sindaco di Roma ha chiamato nel pomeriggio Rigivan Ganeshamoorthy, vincitore domenica sera della medaglia d'oro condelnel lancio del disco F52 con 27.06.