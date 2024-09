Omicidio Sharon Verzeni oggi interrogatorio Moussa Sangare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) – Perché ha ucciso? E’ una delle domande, se non la principale, che verrà posta, l’uomo di 31 anni che ha confessato l’della 33enne barista, uccisa a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, nella notte tra il 29 e il 30 luglio.verrà interrogatoalle 9 nel carcere di Bergamo, dove è recluso. Il pm Emanuele Marchisio e la procuratrice facente funzioni Maria Cristina Rota hanno chiesto al gip la convalida del fermo con l’accusa dicon l’aggravante della premeditazione, visti anche i 4 coltelli con cui è uscito la notte del delitto, e dei futili motivi. Agli atti, finora, la confessione resa nell’del 30 agosto. “Scusa per quello che sta per succedere”, avrebbe dettoalla vittima prima di accoltellarla. E avrebbe anche riferito le parole di: “Perché, perché, perché?”.