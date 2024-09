Omicidio Sharon Verzeni | nuovo look e bici truccata così Moussa Sangare ha tentato di depistare le indagini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bergamo, 2 settembre 2024 – Prima di raggiungere via Castegnate, dove la sua strada si è incrociata con quella diaveva fatto una breve sosta in un giardino pubblico accanto al torrente Buliga, a pochi passi dal luogo del delitto. Ha estratto il coltello e ha sfregiato al collo una statua di legno che raffigura una donna seduta, una macabra prova generale prima di uccidere dieci minuti prima dell’una quella passante, scelta a caso, che “aveva le cuffiette e guardava le stelle”. Follia e lucidità Un episodio emerso dalla confessione, resa davanti al pm di Bergamo Emanuele Marchisio, del 31enne fermato con l’accusa dipremeditato, che oggi, lunedì 2 settembre, comparirà davanti al gip per l’udienza di convalida.