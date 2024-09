Nota ex dama di Uomini e Donne torna in studio dopo la separazione? Ecco chi è

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha riaperto i battenti, e a breve andrà in onda anche in televisione su Canale 5. All’interno del programma capita spesso di vedere alcuni protagonisti andare e venire a seconda di come evolve la loro vita sentimentale. Ebbene, proprio in virtù di questo, in queste ore è emersa una notizia che riguarda unaexdel parterre che,la recentedal compagno, potrebbe decidere dire all’interno del programma.di chi si tratta e cosa ha rivelato.chi è laexdiche potrebbere nel programma Una famosa ex esponente del Trono Over dipotrebbe fare ritorno all’interno della trasmissione. La persona in questione è Ursula Bennardo. La donna ha da qualche mese interrotto la relazione con Sossio Aruta.