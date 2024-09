Mostra Venezia Puccini | Le donne sanno fare grandi cose e lo stanno dimostrando

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) – Nel cinema “lee lodindo sia come interpreti che come registe e autrici”. A dirlo è Vittoria, che all’Adnkronos commenta con entusiasmo un anno disuccessi per ledel cinema italiano, grazie anche al film di Paola Cortellesi: “Il film di Paola ha avuto un successo straordinario, film bellissimo che sta facendo il giro del mondo. E’ stato stupendo assistere a questo successo inaspettato ma assolutamente meritato”.