Malore improvviso | Caterina è morta a 55 anni Donati gli organi oggi pomeriggio i funerali

(Di lunedì 2 settembre 2024) Unmentre veniva sottoposta ad accertamenti per un forte mal di testa. Unche, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario che la stava curando in ospedale a Reggio, è risultato fatale aGualtieri, detta “Cate”, istruttore di guida di 55, di Castelnovo Sotto. A nulla è servito neppure un intervento chirurgico effettuato d’urgenza in ospedale. “Cate” era conosciuta da tutti come una persona generosa e disponibile, di grande altruismo. E proprio per questo suo carattere è stato autorizzato l’espianto deglial momento del suo decesso, avvenuto venerdì.lavorava all’autoscuola Gigi, con sedi a Castelnovo Sotto, Cadelbosco Sopra e Campegine. Era originaria della Calabria ma viveva da moltinel Reggiano.