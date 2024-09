Lite in spiaggia e denunce | Nessuna aggressione non voleva il bancomat

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) "mo pagare, ma non in contanti. Concessioni e Bolkestein? Mai fatto menzione a questi temi, non ne ero nemmeno a conoscenza". All’indomani della notizia dell’accesaallo stabilimento balneare Astor di Porto Garibaldi tra il titolare Pier Paolo Carli e due clienti bolognesi, sono questi ultimi a fornire la propria verità su quanto accaduto quel giorno. All’origine del battibecco, questa la versione dei turisti, non ci sarebbe il nodo delle concessioni balneari ma le modalità di pagamento di ombrellone e lettini. "Carli si deve vergognare – sbotta l’uomo che aveva trascorso un periodo al mare insieme alla moglie (entrambi chiedono di mantenere l’anonimato) –. Non ha raccontato la verità. Mia moglie non lo ha aggredito, né preso per il collo. Loro erano in tre e l’hanno circondata. Lei lo ha spinto per allontanarlo e lui le ha sputato addosso".