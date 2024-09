Laura Pausini fa incetta di like con il karaoke in macchina

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un video della bravissimasta letteralmente spopolando sui social: ilincon le amiche è da urlo In un mondo dove la fama e il successo spesso allontanano, ci sono storie che riscaldano il cuore e ricordano l’importanza delle radici e dell’amicizia. Una di queste è sicuramente quella di, che ha recentemente condiviso un momento di pura gioia e semplicità insieme alle sue amiche d’infanzia.-Ansa-Notizie.com, icona della musica italiana nel mondo, ha deciso di fare ritorno al suo paese natale, Solarolo, per rivivere i momenti spensierati della sua gioventù. Lontana dai riflettori e dal glamour tipico dei suoi concerti internazionali, si è mostrata in un video sui social in una veste del tutto naturale: occhiali da vista sul naso, viso libero da trucco e una bottiglietta di plastica come microfono improvvisato.