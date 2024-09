In sala operatoria al Versilia c’è il robot Da Vinci | Farà 4-500 interventi l’anno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Viareggio (Lucca), 2 settembre 2024 – Quella di oggi è stata una data storica per la sanità versiliese. Quella in cui per la prima volta le braccia meccaniche di unsi sono sostituite alle mani ferme ed esperte di un chirurgo. IlDa– il tredicesimo installato negli ospedali pubblici della Toscana, il primo nell’area vasta della Asl Toscana Nord Ovest – rappresenta la nuova frontiera della sanità che la Regione Toscana sta esplorando con sempre maggiori investimenti di spesa, come ha rimarcato il Governatore Eugenio Giani che, dopo aver visto ildaall’opera in anteprima, lo ha simpaticamente ribattezzato "IlBurlamacco, visto che ci troviamo nella terra del Carnevale”. Ma questo “replicante” non ha certo voglia di scherzare. Sarà in grado di effettuare 4-500chirurgici al, abbassando così le lunghe liste d’attesa.