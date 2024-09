Il trionfo dei sovranisti Di destra e di sinistra E l’Europa unita rischia di sfaldarsi in Germania

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non è un argomento nuovo. In molti, in passato, hanno segnalato il rischio che i problemi per la tenuta dell’Unione Europea sarebbero potuti emergere proprio dalla, che della Ue è la guida riconosciuta insieme e più della Francia. Quello che è avvenuto nelle elezioni amministrative in Turingia e Sassonia non è un semplice inciampo per il governo Scholz. Gli alleati storici dell’attuale esecutivo sono in crisi, è il caso dei Verdi, oppure sono letteralmente scomparsi: i Liberali sono crollati a percentuali inimmaginabili, da prefisso telefonico. “Questi a Berlino non hanno ancora sentito il botto”, ha detto ieri il Premier uscente della Sassonia, il CDU Michael Ktretschmer. Dopo questo voto, il botto è arrivato. Atteso, ma non in queste proporzioni.