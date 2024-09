I Radicali rilanciano la battaglia | Chiudere gli istituti per minori FdI | lo Stato non fa passi indietro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Quella dell’Osapp, sindacato autonomo della Pentenziaria che suggerisce diil Beccaria, potrebbe anche essere una provocazione, ma non lo è sicuramente la posizione espressa dai: "Da anni chiediamo la chiusura deili e torneremo a Milano nelle prossime settimane per chiederla nuovamente. Non è possibile assistere ogni giorno a questa continua violazione dei diritti umani", dichiara il tesoriere Filippo Blengino, secondo il quale "le continue rivolte, diventate drammaticamente ordinarie" rappresentano "la cronaca di un fallimento annunciato, quello di unoincapace di garantire condizioni umane. Manca tutto: educatori, personale, attività rieducative. Durante le nostre visite di agosto, abbiamo riscontrato una situazione avvilente: ragazzi con evidenti tagli sulle braccia, un disagio psichico fuori controllo, atti di autolesionismo ripetuti.