Grande Fratello rivelazioni esplosive dal regista | La nuova casa? Una svolta radicale!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 settembre 2024)dal: "La? Una!" Hai sentito l'ultima sul? Pare che ci saranno grandi cambiamenti nell'edizione che sta per cominciare, partendo proprio dalla location! Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme di cosa si tratta. Il, l'iconico reality show che da anni appassiona milioni di italiani, sta per presentarsi in una veste completamente. Diciamo addio alla vecchia, testimone di pianti, risate e litigi memorabili. La ragione? Semplice: è scaduto l'affitto della precedente storica abitazione e gli accordi per il rinnovo non hanno trovato riscontro. Davide Maggio lo scorso anno aveva lanciato l'ipotesi di un cambio diper il, con la produzione del programma Endemol Shine alla ricerca di un nuovo luogo che potesse ospitare la vita dei suoi concorrenti.