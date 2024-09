Futuro sempre più in bilico si apre uno scenario clamoroso | la reazione di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ildel giocatore èpiù ine siunoincredibile: ladiè inaspettata Il calciomercato è andato agli archivi, ma per il Napoli restano ancora delle situazioni in via di definizione. La vittoria sul Parma in rimonta per 2-1 in campionato ha riportato entusiasmo alla piazza, ma la dirigenza è rimasta concentrata su una serie di vicende che hanno caratterizzato gli ultimi giorni della campagna acquisti estiva dei partenopei. Nonostante i numerosi acquisti che Aurelio De Laurentiis è riuscito a chiudere con l’ausilio di Giovanni Manna, sul fronte cessioni sono sorti non pochi problemi. Le mancate uscite di Folorunsho, Mario Rui e soprattutto di Victor Osimhen, hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e, probabilmente, anche allo stesso Antonio, che avrebbe preferito non ritrovarsi in vicende lasciate in sospeso.