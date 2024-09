Francia Macron prepara il colpo a sorpresa per risolvere la crisi | il tecnico di sinistra Thierry Beaudet prossimo premier?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024) A due mesi dalle elezioni legislative che l’hanno sprofondata in un cul de sac politico senza precedenti, lapotrebbe avere infine tra poche ore un nuovo primo ministro. O meglio, un candidato primo ministro. Dopo giorni di consultazioni all’Eliseo, Emmanuelavrebbe infatti scelto l’uomo da incaricare di formare un nuovo governo, provando a coalizzare attorno a sé una difficile maggioranza. E il nome, rilanciato in queste ore dai principali media francesi, non corrisponde a nessuno di quelli ipotizzati negli ultimi giorni e settimane. Si tratterebbe di, 62 anni, attuale presidente del Consiglio economico, sociale e ambientale (Cese) della, un ente consultivo di governo e Parlamento che dà voce ai «corpi intermedi» del Paese: sindacati, imprese, associazioni e così via.