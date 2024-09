Estate 2024 Zorzi e Magionesi | Un investimento da favola ma non per tutti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) Fiumicino, 2 settembre– “L’amministrazione diceva: ‘Niente castelli in aria, risaniamo i debiti trovati?’ Beh, sembra che quei castelli siano stati costruiti con i mattoni dell’ironia. L’si è rivelata una delle più “brillanti” di sempre per le casse del nostro caro Comune, che solo a dicembre 2023 veniva descritto come in dissesto con un debito pregresso di ben 80 milioni di euro. Ma nonostante il dissesto, sono stati spesi ben 544.395,4 € (IVA inclusa) per eventi estivi che, purtroppo, non hanno coperto neanche l’intero territorio. È come se Palidoro, Torre in Pietra, Maccarese, Testa di Lepre, Tragliata e Tragliatella fossero scomparse dalla mappa”. Lo dichiarano in una nota stampa, Fabio, consigliere comunale Partito Democratico e Paola, segreteria Circolo L.