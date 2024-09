Dossierggio respinti i domiciliari per Laudati e Striano ma Cantone va avanti | Emersi ulteriori episodi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ricorderete tutti il casoe l’indagine sui dossieraggi confezionati attraverso accessi non autorizzati alla banca dati della Dia. La notizia fornita dalla Verità e confermata dall’Ansa è che il capo della procura di Perugia, Raffaele, ha chiesto l’arresto dell’ex pm Antonioe del tenente della Gdf Pasquale, ma il gip ha rigettato l’istanza. Alla luce della decisione del gip, la procura ha fatto ricorso al Riesame a metà luglio e l’udienza è stata fissata per il 23 settembre. Non ci sarebbero invece provvedimenti nei confronti dei giornalisti del Domani: anch’essi indagati, che chiedevano adi confezionare i dossier sugli esponenti del centrodestra. A denunciarlo fu il ministro della Difesa Guido Crosetto dalla cui denuncia, dopo un articolo apparso sul quotidiano di Carlo De Benedetti, era partita l’inchiesta.