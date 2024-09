Correa-Inter i piani dei nerazzurri non si sono concretizzati Ora una realtà!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Joaquinè rimasto all’al termine della finestra estiva di calciomercato. Iora devono fare i conti con questa, tentando di “fare di necessità virtù”. SITUAZIONE CHIARA – Joaquine l’non hanno terminato di scrivere la propria storia insieme. Il calciatore ex Lazio ha rifiutato tutte le offerte provenienti dall’estero per il suo trasferimento in estate, così da rendere consequenziale per icontinuare a mantenerlo in rosa fino alla scadenza del contratto prevista nel 2025. Nulla da fare per le squadre greche e turche intenzionate a fare sul serio per il suo profilo, con il Tucu che non ne ha voluto sapere di trasferirsi in un campionato da lui considerato non all’altezza.