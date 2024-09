Certificato di idoneità sportiva per attività agonistica ecco dove farlo a Grosseto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Settembre è il mese della ripartenza dellesportive ed è questo il momento in cui molte persone hanno la necessità rinnovare o ottenere per la prima volta ildiper. Asi segnala l’avvenuto trasferimento dell’ambulatorio di Medicinanegli ambienti adiacenti al Cup, al piano terra di Villa Pizzetti, sede Asl di viale Cimabue. Per avere l’è necessaria la richiesta della societàche attesti l’agonismo. A discrezione del medico visitatore, sarà possibile ottenere l’, il cui tesseramento avviene a titolo personale, previa autodichiarazione dell’atleta. Per ogni sport esiste un’età minima di inizio agonismo che in alcun caso può essere sotto gli 8 anni.