Caressa | Gesto inaccettabile di Theo e Leao Fossi il Milan li multerei

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tramite il suo profilo Instagram, il giornalista Fabioha commentato ildiHernandez e Rafa, distanti dalla squadra – a colloquio con Fonseca – in occasione del cooling break del secondo tempo di-Lazio: “Quello che hanno fattodomenica è. C’è il concetto di squadra: la squadra sta insieme. Quest’immagine in mondovisione di loro dall’altra parte del campo è una roba bruttissima. Ed evidentemente volevano dare un segnale. Se hanno voluto dare un segnale è grave; se non hanno voluto dare un segnale è gravissimo, perché vuol dire che non si rendono conto della situazione“.