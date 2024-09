Carcere minorile di Bari ancora una sommossa Taranto | detenuto trenta ore al pronto soccorso senza possibilità di effettivo controllo della situazione Sappe

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il sindacato di polizia penitenziariadà notizia di due accadimenti delle ultime ore. “Dopo le sommosse di Milano e Roma, è capitatouna volta al(a distanza di qualche settimana). Tutto sarebbe iniziato questa mattina ai passeggi in cui si sono affrontati detenuti italiani e stranieri. Il dirigente intervenuto per calmare lasarebbe stato investito da minacce ed insulti dai ragazzi, purtroppo i tre poliziotti in servizio per cercare di dividere i detenuti hanno preso delle botte riportando dei danni la cui gravita viene valutata dai medici. Comunque prima di ricorrere alle cure mediche i poliziotti e qualche altra unità presente sono riusciti a chiudere i ragazzi nelle loro stanze ma la violenza viene indirizzata contro tavoli, sgabelli ecc. Quindi tensione molto alta” dice Federico Pilagatti, responsabile sindacale.