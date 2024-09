Calcio a 5 femminile le convocate dell’Italia per la doppia amichevole con la Slovacchia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) La Nazionale italiana dia 5si appresta a disputare unaincontro la selezione di casa in meno di 24 ore: le azzurre giocheranno a Samorin martedì 10 settembre alle ore 18.00 e mercoledì 11 alle ore 12.30. Per preparare al meglio il doppio impegno, l’allenatrice delle azzurre, Francesca Salvatore, ha convocato 17 calciatrici, che da sabato 7 si ritroveranno al CPO Giulio Onesti di Roma, per restarvi fino alla mattina di lunedì 9, quando partiranno per la. Sarà la terza sfida contro le padrone di casa: nei due precedenti l’Italia vinse 6-0 innel 2020 a Nijmegen, per poi ripetersi nel 2021 in Svezia nel girone di qualificazione alla fase finale dell’Europeo 2022, dominando le avversarie con un netto 12-1.