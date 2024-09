Arrestata la spacciatrice col Suv di Varese | ecco come gestiva il traffico di eroina e cocaina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Spaccio diedattraverso un sistema ben collaudato e organizzato su tre province:, Novara e Verbania. In capo a tutto c’era una donna marocchina residente in provincia di Milano, mente e braccio di una fittissima rete di affari. La trafficante è statadai carabinieri di Sesto Calende dopo essere stata sorpresa nel parcheggio di un supermercato in compagnia di un cliente mentre era in possesso di oltre 50 dosi di droga e 1.350 euro in contanti. I militari, analizzando il telefono che la donna aveva con sé, sono riusciti a tracciare un quadro del sistema utilizzato per distribuire gli stupefacenti.