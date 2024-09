Agatha All Along | La vendetta è una strega nel nuovo poster della prossima serie TV del MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 2 settembre 2024)All: “Laè una” nelTV del MCU I Marvel Studios hanno pubblicato unperAll, il prossimo sequel di WandaVision che potrebbe avere importanti ramificazioni per il più ampio Marvel Cinematic Universe. Intanto, questoteaser mette la protagonista in primo piano insieme alla sua nuova congrega. Parlando con SFX, la sceneggiatrice diAll, Jac Schaeffer, ha condiviso la sua gratitudine per il modo in cui i fan hanno accoltoHarkness dopo il suo debutto nel MCU in WandaVision. “È stato bellissimo ed emozionante che il nostro show sia stato celebrato in questo modo”, ha dichiarato l’autrice, riferendosi a un drag brunch virale a Minneapolis. “Mi viene da piangere a pensarci. Ho pensato a quel brunch di drag quasi tutti i giorni per la realizzazione diAll