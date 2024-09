Adecco group | Angelo Lo Vecchio nuovo Presidente

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 2 settembre 2024) Theannuncia che, a partire dal 1° settembre 2024,Lo, attuale Amministratore Delegato diItalia, ha assunto il ruolo didi TheItalia. Losuccede a Sergio Picarelli che, dopo oltre tre decenni di fruttuosa collaborazione, continuerà a lavorare su progetti strategici diAPAC & Japan, fino alla fine dell’anno, oltre a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazionein Italia. Indal 2001, Lo“porta in questoruolo un patrimonio di conoscenze ed esperienze, acquisite grazie alla sua leadership maturata in oltre 20 Paesi e tre continenti”, si legge nella nota. In precedenza, Loha ricoperto il ruolo di Regional President of EEMENA, garantendo lo sviluppo del business tra le tre GBU presenti nella Region.