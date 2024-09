A che ora Assunta Legnante nel disco alle Paralimpiadi | programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Domani, martedì 3 settembre,farà il suo debuttodi Parigi 2024 prendendo parte alla competizione di lancio delF11. Sulla pedana dello Stade de France la 46enne azzurra andrà a caccia di una medaglia, in attesa di cimentarsi il 6 settembre nella specialità che le ha regalato maggiori soddisfazioni in carriera, il getto del peso F12.potrà comunque dire la sua anche domattina nel, da vice-campionessa paralimpica in carica e bronzo mondiale 2023, ma per salire sul podio dovrà avvicinare il suo record personale (40.25 metri) considerando la presenza di altre tre atlete capaci di superare la soglia dei 40 metri in carriera ed il suo quarto accredito stagionale d’ingresso.