Zazzaroni | Lazio-Milan quali obiettivi? Inter inavvicinabile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) Dopo, il direttore del Corriere dello Sport Ivansi chiede quale sia l’obiettivo per il campionato dei biancocelesti. Definendo l’(ma non solo), al confronto,. DIFFERENZE DI LIVELLO – Un pareggio amaro quello di, per entrambe le squadre. I biancocelesti perché illusi dopo i cinque minuti nel secondo tempo che hanno rimontato il gol in apertura di Pavlovic. Per i rossoneri perché ancora a caccia della prima vittoria di questo campionato dopo due pareggi e una sconfitta, quella contro il Parma.