WWE | Triple H ha saltato la conferenza stampa post Bash In Berlin per impegni familiari

(Di domenica 1 settembre 2024)Inè passato agli archivi così come il tour europeo della WWE. Normalmente siamo abituati a vedereH inneiPLE, ma ieri sera ao “The Game” non c’era lasciando l’incombenza a Cody Rhodes. È stato lo stesso “American Nightmare” a spiegarne le ragioni dell’assenza. Vicino al figlia Durante laIn, Cody Rhodes ha spiegato le ragioni dell’assenza diH. “The Game” è tornato in anticipo negli Stati Uniti per via di un “impegno” familiare, ossia stare vicino alla figlia nel suo primo giorno di college. InsommaH non ha voluto mancare a questo significativo giorno per la figlia.