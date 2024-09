Whatsapp cambia tutto | l’aggiornamento checkup è rivoluzionario

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024)sta per introdurre una nuova funzione chiamata “Privacy,” progettata per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti. Questa novità segue il recente aggiornamento che permette di sostituire i numeri di telefono con username, un passo significativo per proteggere l’identità degli utenti. La funzione “Privacy” sarà accessibile direttamente dalle impostazioni dell’app e consentirà agli utenti di gestire facilmente e rapidamente le proprie impostazioni di privacy. Questa sezione includerà principalmente quattro opzioni principali. Permetterà di selezionare con maggiore precisione chi può vedere la foto profilo, lo stato dell’ultimo accesso e altre informazioni personali, riducendo così il rischio di conversazioni indesiderate.